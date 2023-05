Bouwman en Oomen volgden Roglic nagelbijtend op tv: 'Dacht dat het voorbij was'

Koen Bouwman en Sam Oomen konden na afloop van de bloedstollende klimtijdrit in de Giro d'Italia zaterdag nauwelijks geloven dat Primoz Roglic de roze trui had veroverd. De twee Jumbo-Visma-renners keken nagelbijtend naar de tv toen hun kopman een dubbelslag sloeg.

Roglic kreeg na het tweede tussenpunt te maken met materiaalpech. De ketting van de Sloveen vloog eraf, waardoor hij wat tijd verloor.

"Toen dacht ik: het zal toch niet?", vertelde een geëmotioneerde Bouwman aan Eurosport. "Ik liep weg en ik dacht: het is voorbij. Maar het blijft Primoz, hè. Het is ongelofelijk. We wisten dat dit een tijdrit is waar het zou kunnen. Dit is schitterend."

Oomen dacht exact hetzelfde op het moment dat Roglic materiaalpech kreeg. "Het zal toch niet? Hij kwam dichter en dichter, maar dan in één keer… Het is zo'n moment dat de wereld even stilstaat. Ongelofelijk."

Roglic begon de 18,6 kilometer lange klimtijdrit met 26 seconden achterstand op rozetruidrager Geraint Thomas. Halverwege had de kopman van Jumbo-Visma al zestien seconden goedgemaakt. Uiteindelijk was hij veertig seconden sneller dan de Brit, ruimschoots genoeg voor het roze.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Het was een gekkenhuis en een rollercoaster'

"Het blijkt wel dat je er altijd in moet blijven geloven", zei Oomen. "Het zag er de hele tijdrit al steady uit. Ik denk dat het voor veel toeschouwers misschien een beetje een tamme Giro is geweest, maar dit was toch wel een heel spannende apotheose."

"Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Het was een gekkenhuis en een rollercoaster, alles ineen. Maar het is wel heel speciaal."

Roglic begint de slotrit zondag met veertien seconden voorsprong op Thomas in het klassement. De vlakke etappe van en naar Rome zorgt normaal gesproken niet meer voor tijdsverschillen.