Thomas ontgoocheld na dreun in Giro: 'Roglic heeft me helemaal kapotgemaakt'

Geraint Thomas is behoorlijk ontgoocheld na de dreun die hij zaterdag kreeg in de Giro d'Italia. De Brit werd in een klimtijdrit vernederd door Primoz Roglic, die een dubbelslag sloeg en vrijwel zeker is van de eindzege.

"Als je me in februari of maart had gezegd dat ik tweede zou worden, had ik je nooit geloofd en was ik heel blij geweest. Nu ben ik er wel kapot van", baalde Thomas. Begin dit jaar kwam hij er nauwelijks aan te pas in de voorbereidingskoersen, waardoor hij voorafgaand aan de Giro niet tot de topfavorieten werd gerekend.

De kopman van INEOS Grenadiers begon de 18,6 kilometer lange klimtijdrit met een voorsprong van 26 seconden op Roglic in het klassement. Uiteindelijk deed hij veertig seconden langer over de race tegen de klok dan de ontketende Sloveen.

Daardoor start Roglic de slotrit zondag met veertien seconden voorsprong op Thomas in het klassement. De vlakke etappe van en naar Rome zorgt normaal gesproken niet meer voor tijdsverschillen.

"Uiteindelijk ben ik blij dat ik met een groot verschil de trui verlies", zei Thomas. "Geklopt worden met één of twee seconden verschil zou echt heel sneu geweest zijn. Nu heeft hij mij tenminste helemaal kapotgemaakt."

Foto: ANP

'Had niet het beste gevoel op de fiets'

Bij het eerste tussenpunt had Thomas nog slechts twee seconden achterstand op Roglic, maar daarna werd het verschil steeds groter. Zelfs door materiaalpech raakte de kopman van Jumbo-Visma niet van slag.

"Bergop voelde ik me best goed", vertelde Thomas. "Ik wil geen excuses zoeken, maar ik had niet het beste gevoel op de fiets. Primoz verdient het om te winnen. Chapeau voor wat hij heeft gedaan, want hij had onderweg ook nog pech en haalde het toch nog."