Roglic na sensationele dubbelslag in Giro: 'Al die fans gaven me nog wat extra's'

Primoz Roglic heeft zijn dubbelslag in de Giro d'Italia naar eigen zeggen ook te danken aan de vele Sloveense wielerfans in de door hem gewonnen klimtijdrit. De kopman van Jumbo-Visma werd door zijn landgenoten omhoog geschreeuwd en is nu vrijwel zeker van de eindzege.

"Dit was ongelooflijk", jubelde de 33-jarige Roglic na de bloedstollende ontknoping in de Giro. "Ik bedoel niet alleen de overwinning, maar vooral de mensen en de energie."

"Dit zijn momenten om nooit te vergeten. Ik had vandaag goede benen, maar al die mensen hebben mij nog wat extra's gegeven."

De Sloveen begon de 18,6 kilometer lange klimtijdrit met 26 seconden achterstand op rozetruidrager Geraint Thomas en maakte dat verschil ruimschoot goed. Hij legde de race tegen de klok veertig seconden sneller af dan de Brit.

Foto: AFP

'Ik ben nooit in paniek geraakt'

Onderweg kreeg Roglic wel te maken met materiaalpech. Bij een steil gedeelte na het tweede tussenpunt viel zijn ketting eraf. "Dat maakt deel uit van de koers. Ik ben nooit in paniek geraakt. Ik heb de ketting er gewoon weer op gelegd en ben doorgereden."

Roglic begint de slotrit zondag met veertien seconden voorsprong op Thomas in het klassement. De vlakke etappe van en naar Rome zorgt normaal gesproken niet meer voor tijdsverschillen.

"Toch moet ik mij nog één dag focussen", zei Roglic. "Het is wel een technisch rondje. Het is niet voorbij tot het voorbij is, maar het ziet er goed uit."