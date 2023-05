Roglic vrijwel zeker van eindzege Giro na winst in bloedstollende klimtijdrit

Primoz Roglic is zo goed als zeker van de eindzege in de Giro d'Italia. De kopman van Jumbo-Visma won zaterdag een bloedstollende klimtijdrit en begint de slotrit met veertien seconden voorsprong op Geraint Thomas in het klassement.

De 33-jarige Roglic, die onderweg kreeg te maken met materiaalpech, deed 44 minuten en 23 seconden over de 18,6 kilometer lange tijdrit van Tarvisio naar Monte Lusari. Daarmee was de Sloveen veertig seconden sneller dan Thomas, die als tweede eindigde en de roze trui kwijtraakte.

Zondag staat de laatste rit van de Giro op het programma, maar die zorgt normaal gesproken niet meer voor tijdsverschillen. Op de slotdag staat een vlakke etappe over 126 kilometer van en naar Rome op het programma.

Mocht Roglic zondag niet getroffen worden door pech, dan grijpt hij voor het eerst de eindzege in de Giro en wint hij voor de vierde keer een grote wielerronde. In 2019, 2020 en 2021 was hij de sterkste in de Vuelta a España.

Achter Roglic en Thomas maakt João Almeida het Giro-podium normaal gesproken compleet. Thymen Arensman steeg in het klassement naar de zesde plaats. De 23-jarige Nederlander eindigde op ruim een minuut als achtste in de klimtijdrit.

Klassement Giro d'Italia Primoz Roglic (Slv) 82:40.36 Geraint Thomas (GB) +0.14 João Almeida (Por) +1.15 Damiano Caruso (Ita) +4.40 Thibaut Pinot (Fra) +5.43 Thymen Arensman (Ned) +6.05 Eddie Dunbar (Ier) +7.30 Andreas Leknessund (Noo) +7.31 Lennard Kämna (Dui) +7.46 Laurens De Plus (Bel) +9.08

Roglic getroffen door materiaalpech

De 37-jarige Thomas begon de klimtijdrit in zijn roze trui met 26 seconden voorsprong op Roglic. Bij het eerste tussenpunt had de Brit nog twee seconden achterstand, maar die liep vervolgens op.

Halverwege was het verschil al zestien seconden in het voordeel van Roglic. De Sloveen werd even later wel getroffen door materiaalpech. Op een steil gedeelte ging zijn ketting eraf, maar hij legde die er zelf weer op en vervolgde zijn koers.

Desondanks was Roglic bij het derde tussenpunt 29 seconden sneller dan Thomas, die daardoor zijn roze trui virtueel kwijt was. De kopman van INEOS Grenadiers slaagde er in de laatste kilometers niet meer in om het verschil te verkleinen, waardoor Roglic nu vrijwel zeker is van de eindzege.