Wiebes zet dominantie SD Worx in Thüringen voort en boekt zevende zege dit jaar

Lorena Wiebes heeft zaterdag haar zevende zege van het seizoen geboekt. De Nederlandse was met overmacht de sterkste in de massasprint van de vijfde etappe van de Ronde van Thüringen.

Wiebes zorgde ervoor dat SD Worx in alle etappes in de Duitse etappekoers heeft gewonnen. Na de zege in de ploegentijdrit gingen de zeges naar respectievelijk Mischa Bredewold, Barbara Guarischi en Lonneke Uneken.

Het is voor Wiebes de zevende zege van het seizoen. Vorige week won de renster van SD Worx twee etappes in de Ronde van Burgos en eerder was ze onder meer de sterkste in de Scheldeprijs.