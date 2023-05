Teunissen wint in Noorwegen, Wiebes zet dominantie SD Worx in Thüringen voort

Mike Teunissen heeft zaterdag de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen sprintte Lorena Wiebes naar de zege in de vijfde etappe van de Ronde van Thüringen en zette daarmee de dominantie van haar ploeg SD Worx voort.

De dertigjarige Teunissen was in de Ronde van Noorwegen de sterkste in de massasprint van een ingekorte rit over 85,2 kilometer van Røldal naar Hovden. De Nederlander liet de Deen Tobias Lund Andresen en de Belg Jordi Meeus nipt achter zich.

Voor Teunissen betekende het zijn eerste overwinning voor Intermarché-Circus-Wanty. Hij maakte na vorig seizoen de overstap van Jumbo-Visma naar de Belgische ploeg.

In het algemeen klassement behield Ben Tulett zijn leidende positie. De Brit van INEOS Grenadiers, die vrijdag de proloog won, heeft één seconde voorsprong op zijn Amerikaanse ploeggenoot Magnus Sheffield. Jumbo-Visma-renner Attila Valter staat op twintig tellen derde.

De Ronde van Noorwegen duurt tot en met maandag. Zondag gaat de ProTour-koers verder met een bergrit van Valle naar Stavanger.

Lorena Wiebes sprintte naar de zege in de Ronde van Thüringen. Foto: Getty Images

Wiebes boekt zevende seizoenszege

In de Ronde van Thüringen bleef de 24-jarige Wiebes de concurrentie meer dan een fietslengte voor in de 132,6 kilometer lange rit van en naar Schmalkalden. De Europees kampioene hield de Italiaanse Marta Bastianelli en de Poolse Marta Lach achter zich.

Wiebes zorgde ervoor dat SD Worx in alle etappes in de Duitse etappekoers heeft gewonnen. Na de zege in de ploegentijdrit gingen de zeges naar respectievelijk Mischa Bredewold, Barbara Guarischi en Lonneke Uneken.

Het is voor Wiebes de zevende zege van het seizoen. Vorige week won de renster van SD Worx twee etappes in de Ronde van Burgos en eerder was ze onder meer de sterkste in de Scheldeprijs.