Wielrenster Van den Broek-Blaak voor het eerst moeder geworden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak is moeder geworden. De 33-jarige oud-wereldkampioene en haar vriend Lars van den Broek hebben een dochter gekregen, meldt ze vrijdag op Instagram

"Hier is Noa. Nu al zo geliefd", schrijft Van den Broek-Blaak op Instagram. De volledige naam van het meisje is Noa Brigitte van den Broek.

De 33-jarige renster van SD Worx besloot in 2020 te stoppen met wielrennen vanwege haar kinderwens. Vorig jaar kwam ze terug van haar besluit en haar doel is nu om terug te keren in het peloton. Haar contract loopt nog minstens tot 2024.