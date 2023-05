Thomas pareert aanval Roglic in koninginnenrit Giro, Arensman maakt indruk

De koninginnenrit in de Giro d'Italia heeft vrijdag weinig strijd bij de favorieten opgeleverd. Geraint Thomas weerstond een late aanval van Primoz Roglic en behield de roze trui. Thymen Arensman deed goede zaken in het klassement, terwijl vluchter Santiago Buitrago de etappe won.

Van de loodzware negentiende Giro-etappe door de Dolomieten werd veel verwacht, maar de topfavorieten hielden opnieuw lang hun kruit droog. Roglic plaatste zijn aanval met de steile slotkilometer in zicht. Rozetruidrager Thomas beantwoordde de versnelling van de Sloveen van Jumbo-Visma eenvoudig. João Almeida moest passen.

In de laatste honderden meters leek Thomas zelfs weg te rijden bij zijn naaste belager, maar Roglic had toch nog wat benzine in de tank. Met een uiterste krachtsinspanning won hij drie seconden terug op de Britse kopman van INEOS Grenadiers. Almeida gaf twintig tellen toe op Thomas.

Toen was dagwinnaar Buitrago al gefinisht. De Colombiaan voerde op de slotklim naar Le Tre Cime di Lavaredo een boeiende strijd met Derek Gee. De Canadese smaakmaker leek na drie tweede plaatsen in deze Giro eindelijk een overwinning te boeken, maar moest zijn meerdere in Buitrago erkennen. De 23-jarige renner van Bahrain Victorious won net als vorig jaar een rit in de Italiaanse wielerronde.

De Giro wordt zaterdag beslist met een loodzware klimtijdrit naar de Monte Lussari. Als Thomas daar zijn voorsprong op Roglic (+0.26) en Almeida (+0.59) weet te behouden, mag hij na de Tour de France van 2018 de Giro d'Italia van 2023 op zijn erelijst bijschrijven.

Santiago Buitrago won net als vorig jaar een rit in de Giro. Foto: Getty Images

Opnieuw weinig spektakel bij favorieten

Het is onderhand een beetje het verhaal van deze Giro d'Italia aan het worden. De kijkers worden nauwelijks getrakteerd op een strijd bij de favorieten voor de eindzege. De koninginnenrit van Longarone naar Le Tre Cime di Lavaredo over vijf Dolomieten-reuzen vormde daar geen uitzondering op.

Vijftien vluchters kregen de zegen van het peloton. In deze kopgroep leek Gee over de sterkste benen te beschikken. De Canadese Giro-revelatie reed vrijwel de hele slotklim aan de leiding en leek eindelijk zijn zege te boeken, maar dat was buiten Buitrago gerekend. De Colombiaan ging erop en erover. Gee finishte op 51 seconden achterstand als tweede.

Daarachter hielden helpers Laurens De Plus en Arensman het tempo hoog in dienst van Thomas. Almeida versnelde als eerste van de favorieten, maar moest dat bekopen toen Roglic zijn aanval plaatste. Alleen Thomas kon volgen. Arensman reed ondertussen op zijn eigen tempo naar de finish en steeg in het klassement naar de zevende plek.

Thomas en Roglic deden haasje-over in de slotkilometer, waarna de Sloveen het beste eindschot bleek te hebben. Hij liep drie seconden in op Thomas, maar het is de vraag of dat genoeg is om hem in de tijdrit van zaterdag de roze trui afhandig te maken.

Top tien rituitslag 1. Santiago Buitrago

2. Derek Gee +0.51

3. Magnus Cort +1.46

4. Primoz Roglic z.t.

5. Geraint Thomas +1.49

6. João Almeida +2.09

7. Damiano Caruso z.t.

8. Thymen Arensman z.t.

9. Thibaut Pinot +2.16

10. Einer Rubio +2.26