Transgender rensters moeten van Engelse bond voortaan bij de mannen meedoen

Transgender wielrensters mogen definitief niet meedoen aan Engelse vrouwenkoersen. De Engelse bond heeft besloten dat transgender vrouwen samen met de mannen in een zogenoemde open categorie moeten deelnemen.

De als man geboren Bridges wilde op de Britse baankampioenschappen bij de vrouwen meedoen. Ze had aangetoond dat haar testosteronspiegel tot de vereiste waarden was teruggebracht. De Britse bond liet Bridges om die reden toe tot het vrouwentoernooi, maar de internationale wielerbond UCI stak daar een stokje voor.

De Britse wielerbond besloot daarop de zaak grondig te onderzoeken en transgender rensters voorlopig niet toe te laten tot vrouwenwedstrijden. Die beslissing is nu dus definitief.

Voorzitter Jon Dutton van de Britse wielerbond is tevreden met de uitkomst. "Ik ben ervan overtuigd dat we met dit beleid de wielersport eerlijk houden", zegt hij. "En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen."