Thomas dag voor koninginnenrit Giro onder de indruk van Roglic: 'Hij is heel sterk'

Geraint Thomas is een dag voor de koninginnenrit in de Giro d'Italia onder de indruk van zijn concurrent Primoz Roglic. De Brit sloeg donderdag in een zware bergrit een aanval van de kopman van Jumbo-Visma op zijn roze trui af.

"Ik ben blij met hoe het vandaag ging", zei Thomas, die donderdag zijn 37e verjaardag viert. "Het was een prima rit. Ik heb tijd gewonnen op Almeida en ben niet op achterstand gezet door Roglic. Het was een goede en stabiele dag."

In de finale van de achttiende etappe probeerde Roglic weg te rijden bij Thomas, maar de kopman van INEOS Grenadiers pareerde de aanval zonder problemen. De twee topfavorieten voor de eindzege kwamen uiteindelijk gezamenlijk over de finish en pakten 21 seconden op João Almeida.

"Ik voelde me behoorlijk goed en in controle", vertelde Thomas. "Primoz houdt ervan om dan weer snel te gaan en het dan weer rustig aan te doen. Ik kon niet goed inschatten hoe hij zich voelde. In de laatste 2 kilometer perste hij nogmaals alles eruit. Hij was heel sterk. Ik ben blij hoe ik het heb gedaan."

In het algemeen klassement heeft Thomas 29 seconden voorsprong op Roglic, die de tweede plaats overnam van Almeida. De Portugees staat op 39 seconden derde. "Dat is zeker mooi", zei de Welshman. "Primoz had dinsdag een mindere dag en Almeida nu. Je moet stabiel blijven. Ik bekijk het van dag tot dag en van klim tot klim."

Vrijdag staat de koninginnenrit op het programma in de Giro. Na twee beklimmingen van de eerste categorie en twee cols van de tweede categorie ligt de aankomst op Tre Cime di Lavaredo, een klim van de hoogste categorie. De Italiaanse ronde eindigt zondag met een vlakke etappe door Rome. Een dag eerder staat een individuele tijdrit op het programma.