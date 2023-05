Thomas slaat aanval Roglic af in zware bergrit Giro, Pinot grijpt weer naast ritzege

Geraint Thomas heeft donderdag in de achttiende etappe van de Giro d'Italia zijn roze trui weten te behouden. De Brit sloeg in een zware bergrit een aanval van Primoz Roglic af. Thibaut Pinot greep voor de tweede keer in een week tijd naast de ritzege.

Roglic ging op de voorlaatste klim alleen in de aanval, maar Thomas hield probleemloos stand. De twee topfavorieten voor de eindzege kwamen op bijna twee minuten van de ritwinnaar Filippo Zana gezamenlijk over de finish.

In het algemeen klassement neemt Roglic wel de tweede plaats over van João Almeida, die 21 seconden verloor. De kopman van Jumbo-Visma heeft 29 seconden achterstand op Thomas, die donderdag zijn 37e verjaardag viert. Thymen Arensman is op de negende plek en bijna vijf minuten achterstand de beste Nederlander in het klassement.

Pinot maakte deel uit van een vroege vluchtersgroep en werd in een sprint à deux geklopt door Zana. Afgelopen vrijdag greep de Fransman, die aan zijn laatste seizoen bezig is, ook al net naast de ritzege. Toen eindigde hij als tweede achter de Colombiaan Einer Rubio.

Vrijdag gaat de Giro verder met de koninginnenrit. De aankomst ligt op Tre Cime di Lavaredo, een beklimming van de hoogste categorie. De Italiaanse wielerronde eindigt zondag met een vlakke etappe door Rome. Een dag eerder staat een individuele tijdrit op het programma.

Uitslag achttiende etappe Filippo Zana (Ita) 4:25.12 Thibaut Pinot (Fra) +0.00 Warren Barguil (Fra) +0.50 Derek Gee (Can) +1.03 Aurélien Paret-Peintre (Fra) +1.24 Marco Frigo (Ita) +1.24 Primoz Roglic (Slv) +1.56 Geraint Thomas (GB) +1.56 João Almeida (Por) +2.17 Eddie Dunbar (Ier) +2.32

Pinot en Barguil in vroege vlucht

De achttiende etappe ging over 161 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo. Na twee beklimmingen van de eerste categorie en cols van de tweede en de vierde categorie lag de aankomst op een klim van de tweede categorie.

Na enkele mislukte ontsnappingspogingen vormde zich een kopgroep van zeven renners. Tot dit gezelschap behoorden de Fransen Pinot, Warren Barguil en Aurélien Paret-Peintre, de Italianen Zana en Marco Frigo, de Canadees Derek Gee en de Kazach Vadim Pronskiy.

De vluchters kregen de ruimte en hadden op de top van de tweede beklimming van de eerste categorie zo'n vijf minuten voorsprong. Op dat moment was Pronskiy al gelost uit de kopgroep.

Filippo Zana boekte zijn eerste ritzege in een grote wielerronde. Foto: Getty Images

Roglic probeert alleen weg te komen

Ondertussen schroefde INEOS Grenadiers het tempo op in het peloton, dat aan de voet van de voorlaatste klim uit nog zo'n twintig renners bestond. Op die col ging Jumbo-Visma met Sepp Kuss en Roglic in de aanval en konden alleen Thomas en Eddie Dunbar volgen.

Even later probeerde Roglic alleen weg te komen, maar Thomas sloeg de aanval af. De twee bleven uiteindelijk bij elkaar, waardoor de kopman van INEOS Grenadiers geen tijd verloor op zijn concurrent.