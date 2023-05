Thomas rijdt weg bij Roglic en verovert roze trui, Almeida wint bergrit in Giro

Geraint Thomas heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de Giro d'Italia. De Brit nam de roze trui over van Bruno Armirail en liep een kleine halve minuut uit op zijn voornaamste concurrent Primoz Roglic. João Almeida schreef de zestiende etappe op zijn naam.

De 36-jarige Thomas, die donderdag zijn 37e verjaardag viert, kwam vlak achter Almeida in een zware bergrit over de finish. Beide renners spurtten op de slotklim weg uit de groep van Roglic, die met 25 seconden tijdverlies de schade nog enigszins kon beperken. Almeida klopte Thomas in het sprintje bergop, Roglic kwam als derde binnen.

De 24-jarige Almeida boekte in Monte Bondone zijn eerste overwinning in een grote ronde. De Portugees klom bovendien naar de tweede plek in het algemeen klassement. Hij heeft achttien seconden achterstand op Thomas. Roglic staat derde en heeft 29 seconden achterstand op de Tour de France-winnaar van 2018.

Woensdag lijken de klassementsrenners hun benen even te kunnen laten rusten in een vlakke etappe. De renners trekken over 195 kilometer van Pergine Valsugana naar Caorle.

Mede dankzij uitstekend werk van Sepp Kuss hield Primoz Roglic de schade nog enigszins beperkt. Foto: Getty Images

Roglic houdt schade dankzij Kuss enigszins beperkt

De zestiende etappe, van Sabbio Chiese naar Monte Bondone, beloofde met vijf beklimmingen van in totaal 5.200 hoogtemeters op voorhand spektakel op te leveren. Toch duurde het tot de slotklim bergop voordat de klassementsrenners zich gingen roeren.

Terwijl een uitgedund peloton onder aanvoering van Jumbo-Visma de renners uit een riante kopgroep één voor één inrekende, spurtte Almeida met nog 6 kilometer te gaan weg. Thomas kon aanhaken, terwijl Sepp Kuss het gat voor zijn ploegmaat Roglic moest dichtrijden.

Het was het eerste teken dat Roglic niet de beste benen van het stel had. Almeida en Thomas zagen hun kans schoon en pakten meters winst op Roglic. De Sloveen was samen met Kuss niet bij machte het gat te dichten, maar hield de schade wel beperkt op minder dan een halve minuut.

Armirail, die sinds zaterdag in het bezit was van de roze trui, hield tot de slotklim stand. Toen het tempo werd opgevoerd moest de Fransman zich gewonnen geven. Hij kwam met een achterstand van 4.24 minuten over de finish.