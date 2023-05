Emotionele Cavendish over pensioen: 'Wil bij elke verjaardag van mijn zoon zijn'

Mark Cavendish raakte maandag emotioneel bij de aankondiging van zijn wielerpensioen. De 38-jarige Brit wil na dit seizoen vaker tijd doorbrengen met zijn gezin en besluit daarom na dit seizoen een punt achter zijn imposante loopbaan te zetten.

"Vandaag is de vijfde verjaardag van mijn zoon Casper", zei Cavendish maandag op een persconferentie tijdens de tweede rustdag van de Giro d'Italia, die werd bijgewoond door zijn vrouw Peta en zijn vier kinderen.

"Gelukkig is het vandaag een rustdag in de Giro en kan ik zijn verjaardag met hem doorbrengen. Ik vind het nu belangrijk dat ik elke verjaardag van mijn vrouw en kinderen kan meemaken. Dat ik al hun schoolconcerten kan zien en ze kan helpen bij hun sportwedstrijden. En dat ik met ze kan spelen zonder bang te zijn voor een blessure of een griepje."

Cavendish wordt algemeen beschouwd als de beste sprinter aller tijden. Hij won maar liefst 34 keer een etappe in de Tour de France, waarmee hij het record met Eddy Merckx deelt. Daarnaast werd hij één keer wereldkampioen, won hij zestien etappes in de Giro d'Italia, zegevierde hij drie keer in de Vuelta a España en schreef hij ook nog Milaan-San Remo op zijn naam.

"Fietsen is al meer dan 25 jaar mijn leven. Ik heb een absolute droom geleefd", zei Cavendish. "Dankzij de fiets heb ik de hele wereld gezien en ongelooflijk leuke mensen ontmoet. Velen van hen zijn vrienden geworden. Ik hou meer van de sport dan je je kunt voorstellen. Ik zie mezelf er ook nog werkzaam in zijn."

Mark Cavendish zwaait na dit seizoen af als wielrenner. Foto: Getty Images

'Het Tour-record is irrelevant'

Komende zomer kan Cavendish het Tour-record alleen op zijn naam vestigen. 'Cav' zegt er zelf niet mee bezig te zijn. "Dat record is irrelevant. Of ik nu 18 of 45 ritzeges in de Tour de France had gewonnen, ik zou komende zomer altijd op zoek naar een nieuwe zijn geweest. Een ritzege is het doel."

Cavendish weet nog niet wanneer hij zijn laatste koers als prof fietst. Hij beloofde wel dat hij zijn laatste koers zal gaan koesteren. "Als je beseft dat wielrennen niet voor altijd is, is het gemakkelijker om te genieten van elk gevoel dat deze sport te bieden heeft."

Momenteel is Cavendish namens Astana nog actief in de Giro d'Italia. De Brit was tot twee keer toe dicht bij een ritzege, maar kwam tot dusver niet verder dan een derde plaats. Hij kwam ook nog een keer zwaar ten val in de regenachtige ronde.