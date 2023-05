Wielericoon Cavendish (38) zet na dit seizoen punt achter imposante carrière

Mark Cavendish zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De wielericoon vindt het na achttien jaar als prof mooi geweest, liet hij maandag weten.

"Ik heb genoten van elke kilometer in de koers", zei Cavendish maandag tijdens de tweede rustdag van de Giro d'Italia op een persconferentie. "Ik vind dit het perfecte moment om te zeggen dat dit mijn laatste Giro d'Italia is en dat 2023 mijn laatste seizoen als profwielrenner zal zijn."

Daarnaast werd Cavendish één keer wereldkampioen, won hij zestien etappes in de Giro d'Italia, zegevierde hij drie keer in de Vuelta a España en schreef hij ook nog Milaan-San Remo op zijn naam. Tot dusver staat de teller op 161 overwinningen.

Cavendish begon in 2005 als prof en groeide in de jaren daarna uit tot de beste sprinter ter wereld. De beste jaren beleefde 'Cav' bij HTC-Columbia, waar hij van 2008 tot en met 2011 onder contract stond. Als afmaker van de befaamde sprinttrein won hij in die periode twintig Tour-etappes. Met de wereldtitel in Kopenhagen volgde in 2011 de ultieme bekroning.