Vollering toont ook in Burgos haar klasse door eindzege in stijl binnen te halen

Demi Vollering heeft zondag de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De renster van SD Worx greep de macht in de vierde en laatste etappe door solo als eerste over de finish te komen en Lorena Wiebes uit de leiderstrui te rijden. Ze had eerder al de tweede rit gewonnen.

In de ruim 121 kilometer lange slotrit tussen Tordómar en Lagunas de Neila ging Vollering er op de loodzware slotklim solo vandoor. Haar metgezel Shirin van Anrooij kon niet volgen op de col van de buitencategorie.

Van Anrooij werd in de laatste kilometers nog bijgehaald door Magnaldi Erica en Silvia Persico uit Italië, die het podium completeerden. Van Anrooij is op ruim twee minuten wel de nummer twee van het eindklassement. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman (+2.11) is de nummer drie.

Vollering maakte haar achterstand op klassementsleider Wiebes (veertien seconden) meer dan goed. Wiebes had in de voorgaande ritten de leiding in handen, maar kon in de laatste rit geen rol van betekenis spelen. Ook een podiumplek zat er dus niet meer in.

Het succes in de Ronde van Burgos is tekenend voor het sterke seizoen van Vollering. De 26-jarige Nederlandse won onder meer Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In de Vuelta greep Vollering net naast de eindzege. Ze verloor de leiderstrui toen in de voorlaatste rit aan Annemiek van Vleuten, die aanviel op het moment dat Vollering een plaspauze had. In de slotetappe kwam Vollering vervolgens negen tellen tekort.

