Thomas staat roze trui af in kletsnatte Giro-rit, tweede dagsucces voor Denz

Geraint Thomas heeft zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia zijn leidende positie in het algemeen klassement weggegeven. De kopman van INEOS Grenadiers verloor de roze trui aan Bruno Armirail, die tot een vroege vluchtersgroep behoorde. De ritzege ging naar Nico Denz.

Armirail had voor aanvang van de etappe een achterstand van ruim achttien minuten op Thomas in het klassement, maar die poetste hij volledig weg. Hij kwam op 53 seconden van ritwinnaar Denz over de meet, terwijl het peloton meer dan twintig minuten later binnenkwam.

INEOS Grenadiers deed weinig moeite om het roze te behouden en dus is Armirail verrassend de nieuwe leider. Hij is de eerste Fransman die de leiding in de Giro heeft sinds Laurent Jalabert in 1999. Thomas reed sinds dinsdag in de roze trui, die hij om zijn schouders kreeg na de opgave van Remco Evenepoel.

De ritwinst ging naar Denz, die de overwinning vlak voor de finish nog bijna weggaf aan Derek Gee. De Duitser van BORA-hansgrohe juichte vroeg, maar kwam toch als eerste over de streep. Het is voor Denz zijn tweede ritzege, nadat hij eerder al de twaalfde etappe op zijn naam had geschreven.

De Giro d'Italia gaat zondag verder met een rit die veel weg heeft van de Ronde van Lombardije. De vijftiende etappe finisht in Bergamo, heeft een lengte van 195 kilometer en telt zo'n 3.600 hoogtemeters. Maandag hebben de renners een rustdag, voordat de slotweek begint.

Algemeen klassement Bruno Armirail 56:16.01 Geraint Thomas +1.41 Primoz Roglic +1.43 João Almeida +2.03 Andreas Leknessund +2.23

INEOS Grenadiers doet weinig moeite in de regen

De veertiende etappe bood op papier mogelijkheden voor de sprinters, maar ook de aanvallers roken hun kans. Onder anderen Lennard Kämna en Thymen Arensman probeerden mee te komen, maar uiteindelijk vormde zich een kopgroep van 27 renners zonder hen.

De voorsprong was op de Passo del Sempione, de enige klim van de dag, zo'n zeven minuten. In de regen hield INEOS Grenadiers de achterstand in eerste instantie stabiel, maar op het vlakke gedeelte vond de ploeg van Thomas het wel goed. De kopgroep met Bauke Mollema en Armirail als best geklasseerde renner kreeg zo opnieuw meer ruimte.

Op zo'n 60 kilometer van de finish in Cassano Magnago plaatste Alberto Bettiol de eerste aanval in de kopgroep. Denz, die door zijn ritzege van donderdag met vertrouwen op de fiets zat, reageerde attent. Daarna wist een kopgroep van vier renners met de Belg Laurent Rex, de Italianen Davide Ballerini en Stefano Oldani en de Let Toms Skujins alsnog weg te rijden.

Nadat Rex zijn medevluchters had moeten laten gaan, werden die in de slotkilometer alsnog ingehaald door vier renners die de Belg hadden opgepikt. Bettiol begon de sprint, maar werd ingehaald door Denz, die een droomweek beleeft. Mollema eindigde op de twaalfde plek.

