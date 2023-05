Oppermachtige Groenewegen wint Veenendaal-Veenendaal voor vijfde keer

Dylan Groenewegen heeft zaterdag de Veenendaal-Veenendaal Classic voor de vijfde keer op zijn naam geschreven. De Nederlander was een klasse apart in de massasprint.

De 29-jarige Groenewegen ging als vijfde de laatste bocht op 300 meter van de streep door, maar was oppermachtig op het laatste rechte stuk. Zijn landgenoot Arvid de Kleijn eindigde als tweede en de Australiër Sam Welsford van Team DSM werd derde.

Groenewegen boekte in 2015 zijn eerste profzege in de Veenendaal-Veenendaal Classic, die toen nog de Arnhem-Veenendaal Classic heette. Vervolgens was hij in 2016, 2018 en vorig jaar de beste in de Utrechtse plaats.

Voor Groenewegen is het zijn vierde overwinning van het jaar. De Amsterdammer begon het seizoen met een zege in de Ronde van Saoedi-Arabië en vervolgens won hij ook een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de Ronde van Hongarije.

Groenewegen bereidt zich de komende weken voor op de Tour de France, die op 1 juli van start gaat in de Spaanse stad Bilbao. De Nederlander won vijf keer een etappe in de grootste wielerwedstrijd van het jaar, waaronder vorig jaar.

In de Vierdaagse van Duinkerke was er weer succes voor Jumbo-Visma. De negentienjarige Noor Per Strand Hagenes, die deel uitmaakt van de opleidingsploeg van de Nederlandse formatie, schreef de vijfde etappe op zijn naam. Olav Kooij, die al twee ritten in de Franse rittenkoers won, verloor de leiderstrui aan de Fransman Romain Grégoire.

