Pinot na stevige ruzie met Cepeda in Giro: 'Ik wilde vooral dat hij niet won'

Thibaut Pinot begrijpt niets van het koersgedrag van Jefferson Cepeda in de dertiende etappe van de Giro d'Italia. De Fransman werd tijdens de ingekorte bergrit meerdere malen boos op de Ecuadoraan, omdat die weigerde op kop te rijden.

"Ik vroeg hem gewoon om over te nemen", zei de 32-jarige Pinot, die na dit seizoen zijn carrière beëindigt, bij Eurosport. "Ik begrijp niet hoe je op die manier kan hopen om te winnen. Zo zou ik niet willen winnen."

Pinot en Cepeda maakten beiden deel uit van een vroege vluchtersgroep. Onderweg kregen de twee het meerdere malen met elkaar aan de stok. De klimmer van EF Education-EasyPost weigerde zowel in de vallei als op de slotklim om op kop te rijden, waarop de Fransman steeds bozer werd.

"Misschien kreeg hij instructies van de ploegleiderswagen. Maar als zijn excuus is dat Hugh Carthy (de kopman van EF Education, red.) achter hem reed, kan ik het niet begrijpen."

Op de slotklim ging Pinot meerdere malen in de aanval en probeerde ook Cepeda weg te rijden, maar ze gaven elkaar geen duimbreed toe. De Colombiaan Einer Rubio was de lachende derde en ging met de ritzege aan de haal.

Pinot moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar heroverde wel de leiding in het bergklassement. "Ik wilde vooral dat Cepeda niet won. Dan had ik liever dat Rubio de ritzege pakte. Ik zou alles hebben gegeven om Cepeda niet te laten winnen."

In het algemeen klassement klom Pinot naar de tiende plaats, maar daar was hij onderweg niet mee bezig. "Ik hoop dat ze (zijn medevluchters, red.) me tenminste bedanken dat ik wel doorreed", sneerde de kopman van Groupama-FDJ naar Cepeda en ook Rubio, die volgens hem eveneens "heeft geprofiteerd".