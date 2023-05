Van der Poel bereidt zich in 'aansprekende' Belgische koersen voor op Tour

Mathieu van der Poel bereidt zich komende maand in België voor op de Tour de France. De Nederlander rijdt Dwars door het Hageland en de Ronde van België, maakte hij vrijdag bekend.

"Ik vind het heel leuk dat ik dat in België kan doen", zegt Van der Poel op de Instagram-pagina van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. "Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour zijn twee wedstrijden die me aanspreken."

"Met mijn achtergrond als veldrijder moet ik een rol kunnen spelen in het Hageland. En de Ronde van België rijd ik samen met enkele andere jongens uit onze Tour-selectie, zoals Jasper Philipsen. We zullen zien wat we daar voor elkaar kunnen doen."

Voordat Van der Poel in België in actie komt, gaat hij eerst drie weken met zijn ploeg op hoogtestage in La Plagne, in de Franse Alpen. De winnaar van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix had na de voorjaarsklassiekers een rustperiode ingelast.