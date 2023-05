Colombiaan Rubio wint korte bergrit Giro na ruzie in kopgroep, Thomas blijft leider

Einer Rubio heeft vrijdag de dertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Colombiaan was in een ingekorte bergrit de sterkste van een ruziënde kopgroep. Geraint Thomas blijft leider in het algemeen klassement.

Rubio bleef op de slotklim samen met Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda over van een vroege vluchtersgroep. De Movistar-renner ging de sprint van ver aan en werd niet meer achterhaald door zijn twee medevluchters. Pinot en Cepeda kregen het onderweg behoorlijk met elkaar aan de stok.

De klassementsrenners hielden zich koest. Thomas kwam op ruim anderhalve minuut in een groep met favorieten over de finish, met Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic in zijn wiel. Thymen Arensman verloor dertien seconden op die groep.

Thomas behoudt hierdoor zijn voorsprong van twee seconden op nummer twee Roglic in het algemeen klassement. João Almeida staat op 22 tellen derde en Arensman blijft op bijna drie minuten de nummer acht in het klassement.

Zaterdag gaat de Giro verder met een 194 kilometer lange rit van Sierre naar Cassano Magnago. Na een beklimming van de eerste categorie in de openingsfase is het vervolg van het parcours zo goed als vlak.

Uitslag dertiende etappe Einer Rubio (Col) 2:16.21 Thibaut Pinot (Fra) +0.06 Jefferson Cepeda (Ecu) +0.12 Derek Gee (Can) +1.01 Valentin Paret-Peintre (Fra) +1.29 Hugh Carthy (GB) +1.29 João Almeida (Por) +1.35 Eddie Dunbar (Ier) +1.35 Geraint Thomas (GB) +1.35 Primoz Roglic (Slv) +1.35

Etappe flink ingekort vanwege harde regen

De dertiende etappe werd vrijdag flink ingekort vanwege harde regen en ging over 74,6 kilometer van Le Châble naar Crans-Montana. Eerder deze week besloot de organisatie de Grote Sint-Bernhardpas vanwege sneeuwval al uit het parcours te halen.

De etappe begon aan de voet van de Croix de Coeur, een beklimming van de eerste categorie. Na een vlak gedeelte lag de finish op een 12,9 kilometer (à 7,2 procent) lange klim van de eerste categorie.

Op de eerste beklimming gingen zeven renners op avontuur. Na de Croix de Coeur bleven Pinot, Valentin Paret-Peintre, Cepeda, Rubio en Derek Gee over van dit gezelschap.

Thibaut Pinot (rechts) werd tijdens de etappe woedend op Jefferson Cepeda. Foto: Getty Images

Stevige ruzie tussen Pinot en Cepeda

Aan de voet van de slotklim had het kwintet zo'n drie minuten voorsprong. Pinot ging vervolgens meerdere malen in de aanval, maar slaagde er niet in om Cepeda en Rubio te lossen. Uiteindelijk mochten de drie om de ritzege sprinten en bleek Rubio de sterkste.

Tijdens de etappe hadden Pinot en Cepeda stevig ruzie met elkaar. De Ecuadoraan werkte in de vallei niet mee met zijn medevluchters en ook op de klim vertikte hij het om op kop te rijden. Daarop werd de Fransman steeds bozer.