Oppermachtige Kooij sprint naar tweede ritzege in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft vrijdag zijn tweede ritzege in de Vierdaagse van Duinkerke geboekt. De Nederlander was in de vierde etappe veruit de sterkste in een massasprint.

De 21-jarige Kooij liet na 173,8 kilometer van Maubeuge naar Achicourt de Belgen Gerben Thijssen (tweede) en Milan Fretin (derde) een fietslengte achter zich. Peter Sagan eindigde als zesde.

Afgelopen dinsdag schreef Kooij ook de openingsrit in de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam. Eerder dit jaar won de sprinter van Jumbo-Visma al een etappe in Parijs-Nice.

In het algemeen klassement nam Kasper Asgreen de leiding over van Benjamin Thomas, die op achterstand binnenkwam. De Deen heeft zes seconden voorsprong op nummer twee Ethan Vernon.

Kooij klimt dankzij bonificatieseconden naar de derde plaats in het klassement en heeft zeven tellen achterstand op Asgreen. Cees Bol, die er vrijdag niet aan te pas kwam in de massasprint, staat op twaalf seconden vijfde.

Anders dan de naam doet vermoeden, telt de Vierdaagse van Duinkerke geen vier maar zes etappes. Zaterdag gaat de Franse rittenkoers verder met een 183,7 kilometer lange rit van Roubaix naar Cassel. Een dag later eindigt de Vierdaagse met een etappe naar Duinkerke.

