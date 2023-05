Wiebes raakt ritzege in Burgos kwijt om manoeuvre, Vollering nieuwe winnares

Lorena Wiebes is vrijdag haar etappezege in de Ronde van Burgos kwijtgeraakt vanwege een manoeuvre in de eindsprint. De jury wees haar ploeggenote Demi Vollering aan als winnares.

Wiebes verloor op 150 meter van de finish op een oplopende straat in Lerma haar evenwicht, waarna ze in contact kwam met Chloé Dygert. Wonderwel bleef Wiebes overeind. Ze sprintte vervolgens overtuigend naar de ritzege.

De jury legde de manoeuvre van Wiebes uit als een gevaarlijke actie, omdat Dygert door het contact naar de zijkant werd geduwd. Wiebes werd daarop teruggezet naar de derde plaats. Vollering, die als tweede over de streep kwam, werd vervolgens tot winnares uitgeroepen.

Wiebes blijft nog wel leider in het algemeen klassement, nadat ze donderdag de openingsrit van de Ronde van Burgos op haar naam had geschreven. De renster van SD Worx heeft een voorsprong van vier seconden op Dygert en Vollering.

De Ronde van Burgos wordt zondag afgesloten met een zware bergetappe naar de top van Lagunas de Neila. Bij afwezigheid van Annemiek van Vleuten wordt Vollering gezien als de grote favoriet voor de eindzege in de Spaanse rittenkoers.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.