Evenepoel houdt na Giro-opgave vast aan plannen: geen Tour en Vuelta

Remco Evenepoel rijdt na zijn opgave in de Ronde van Italië geen grote ronde meer in 2023, meldt ploegbaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step. De 23-jarige Belg moest zondag als rozetruidrager de strijd staken in de Giro d'Italia wegens een positieve coronatest.

"De Tour is uitgesloten, de Vuelta ook", vertelt Lefevere aan Sporza. Evenepoel reed nog nooit de Tour en won vorig jaar bij zijn debuut de Vuelta.

Evenepoel houdt zich qua optredens in grote rondes vast aan zijn plannen van begin dit seizoen. Het speerpunt van Soudal Quick-Step richt zijn pijlen na zijn mislukte Giro-missie voornamelijk op de WK in Glasgow in augustus. Daar verdedigt hij zijn titel in de wegwedstrijd. Vorig jaar stond de mondiale titelstrijd na de Ronde van Spanje gepland, nu is dat ervoor.

"Als uittredend wereldkampioen wil hij daar zijn titel verdedigen. Als hij daar volle bak wil gaan, dan wordt het moeilijk om zich ook nog een derde keer op te laden voor de Vuelta", laat Lefevere weten.

Evenepoel won tijdens zijn korte Giro-deelname beide tijdritten. Enkele uren na zijn nipte triomf in de tweede chronorace gaf hij noodgedwongen op.