Bergrit in Giro d'Italia verder ingekort vanwege slechte weersomstandigheden

De dertiende etappe in de Giro d'Italia is vrijdag nog verder ingekort vanwege de slechte weersomstandigheden. Het peloton legt nu nog maar zo'n 75 kilometer af.

Deze week besloot de organisatie al de Grote Sint-Bernhardpas bij de Zwitserse grens uit het parcours te halen. De weg langs het aanvankelijk hoogste punt van deze Giro (2.469 meter) is vanwege hevige sneeuwval onvoldoende begaanbaar.

Nu is de bergrit dus nog verder ingekort vanwege de harde regen in het Italiaanse deel. De etappe begint nu aan de voet van de Croix de Coeur, op 74,5 kilometer van de meet. Het peloton zou eigenlijk van start gaan in Borgofranco d'Ivrea.

De officiële start van de dertiende etappe, die aanvankelijk 199 kilometer lang was, is nu pas tegen 14.30 uur. De finishplaats ligt nog altijd in skidorp Crans-Montana, na een klim van 13,1 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,2 procent.

Geraint Thomas begint de ingekorte bergetappe als leider in het algemeen klassement. De Brit van INEOS Grenadiers verdedigt een voorsprong van twee seconden op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic.

Mads Pedersen gaat vrijdag niet meer van start. De Deen van Trek-Segafredo, die vorige week de zesde etappe op zijn naam schreef, is vanwege keelpijn niet fit genoeg om de Giro te vervolgen. Hij is al de 41e afvaller in deze Ronde van Italië.