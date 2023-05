'Cultuurbewaker' Kruijswijk (35) verlengt contract bij Jumbo-Visma tot eind 2025

Delen via E-mail

Steven Kruijswijk heeft vrijdag zijn aflopende contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De Brabander is daardoor tot eind 2025 aan de Nederlandse wielerploeg verbonden.

De 35-jarige Kruijswijk is bezig aan zijn veertiende profseizoen bij Jumbo-Visma, dat eerder Rabobank, Blanco Pro Cycling, Belkin en Lotto-Jumbo heette. Zijn hoogtepunt was de derde plaats in de Tour de France van 2019.