Ook ritwinnaar Pedersen moet Giro verlaten na onrustige nacht met hoestbuien

Mads Pedersen gaat vrijdag niet meer van start in de dertiende etappe van de Giro d'Italia. De Deen, die de zesde rit won, is vanwege keelproblemen niet fit genoeg. Daardoor zijn nu al 41 renners afgestapt.

"Mads had een onrustige nacht en moest veel hoesten. Hij werd vandaag wakker met keelpijn en is niet fit genoeg om te koersen", schrijft Trek-Segafredo in een verklaring op Twitter. Het is niet duidelijk of Pedersen positief is getest op het coronavirus.

De 27-jarige Pedersen schreef vorige week nog de zesde etappe in Napels op zijn naam. Mede door het goede werk van ploegmaat Bauke Mollema kon de Deen de klus in de massasprint klaren. Door zijn dagzege in de Giro heeft Pedersen nu in elke grote ronde een keer een etappe gewonnen.

Pedersen verlaat de Ronde van Italië met drie podiumplekken. In de derde etappe eindigde hij als tweede en in de vijfde rit bezette de renner van Trek de laatste trede op het podium.

Het is niet de eerste keer dat de Giro een aansprekende naam verliest. Remco Evenepoel testte positief op het coronavirus en Tao Geoghegan Hart, een andere kanshebber voor de eindzege, brak zijn heup bij een valpartij in de elfde etappe. Van de 41 renners die zijn afgestapt, was een aanzienlijk deel besmet met COVID-19.