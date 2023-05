Geoghegan Hart houdt gebroken heup over aan valpartij in Giro

Tao Geoghegan Hart heeft bij zijn val in de elfde etappe van de Giro d'Italia zijn linkerheup gebroken. De renner van INEOS Grenadiers gold als een van de favorieten voor de eindzege, maar moest het toneel via de ambulance verlaten.

Geoghegan Hart is in het ziekenhuis geopereerd. Het is nog onduidelijk hoelang de 28-jarige Brit uit de roulatie is. "Ik ben er kapot van dat mijn Giro op deze manier tot een einde is gekomen", liet Geoghegan Hart vanuit het ziekenhuis weten.