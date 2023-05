Topploegen likken wonden na tumultueuze dag: 'Giro is in één seconde klaar'

De hoofdrolspelers van INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma blikken terug op een zeer rumoerige dag in de Giro d'Italia. Favoriet Tao Geoghegan Hart (INEOS) moest door een harde val afstappen en ook zijn ploeggenoot Geraint Thomas en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwamen niet ongeschonden uit de elfde etappe.

Zo'n 65 kilometer voor de finish ging het drietal tegen de grond op een natgeregend wegdek. "Ik zag Tao languit liggen, maar er waren genoeg anderen bij hem. Ik moest de fiets dus weer op en moest me concentreren op de rest van de rit", zei rozetruidrager Thomas na afloop.

Eén van de mannen rondom Hart was Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman. "Ik vroeg of ik wat voor hem kon doen", vertelde Bouwman, die daar zijn fiets overgaf aan kopman Roglic. "Maar Tao zei direct dat het voor hem klaar was. Hij dacht zelf dat hij zijn been had gebroken."

Het is op dit moment nog onbekend wat Geoghegan Hart bij de val heeft opgelopen. De nummer drie van het algemeen klassement werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daarvandaan schreef hij op Twitter: "Ik ben er kapot van dat mijn Giro zo is geëindigd."

Ook INEOS-teambaas Matteo Tosatto was kapot van het uitvallen van de favoriet voor de eindzege. "In één seconde is de Giro weg. Dit is niet makkelijk", zei hij tegen Eurosport. "Nu wachten we op nieuws uit het ziekenhuis. Hij had veel pijn en ik mocht zijn been niet aanraken."

De schaafwonden bij Primoz Roglic. Foto: AFP

'Op een dag dat je denk dat het wel meevalt, is het wéér chaos'

Roglic en Thomas kwamen met een lichaam vol schaafwonden over de meet in Tortana. Direct na de finish drong ook bij Thomas door wat er in de etappe allemaal was gebeurd. "Het opgeven van Tao is een behoorlijke klap en ook onze ploegmaat Pavel Sivakov is er slecht aan toe."

Het was wederom een krankzinnige etappe in een al tumultueuze editie. De Italiaanse wielerronde wordt naast de vele valpartijen geteisterd door het coronavirus. Verschillende smaakmakers zijn vanwege een positieve test naar huis, onder wie Remco Evenepoel.

"Op een dag dat je denkt dat het wel meevalt, is het wéér chaos", reageerde Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels. "In deze Giro gaan de hele tijd renners onderuit, wat tot talloze uitvallers heeft geleid. De gebeurtenissen van vandaag zullen zeker invloed hebben op de rest van de Giro."

Engels verwacht dat Roglic ondanks zijn val donderdag 'gewoon' aan de start van de twaalfde etappe verschijnt. De kopman van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement slechts twee seconden achterstand op rozetruidrager Thomas.