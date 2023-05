Ackermann wint na nieuwe bijltjesdag in Giro, Arensman nu achtste in klassement

Pascal Ackermann heeft woensdag de elfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Duitser van UAE Team Emirates was de snelste in een spannende massasprint, op een dag dat opnieuw een topfavoriet voor de eindzege uitviel. Nederlander Thymen Arensman stijgt daardoor in het klassement.

Ackermann drukte in Tortona zijn voorwiel nipt eerder over de streep dan Jonathan Milan. De winnaar van de tweede etappe dacht even dat hij opnieuw een dagsucces in deze Giro had geboekt, maar de finishfoto haalde hem uit zijn droom. De Britse sprintlegende Mark Cavendish moest zich tevredenstellen met de derde plek.

Voor Ackermann is het de derde ritzege in de Giro d'Italia. De 29-jarige Duitser sloeg tweemaal toe in de editie van 2019, toen hij ook de puntentrui mee naar huis nam. Hij won een jaar later twee etappes in de Vuelta, maar verdween toen wat naar de achtergrond. Woensdag boekte Ackermann zijn eerste overwinning van het seizoen.

Rozetruidrager Geraint Thomas behield zijn leidende positie in het algemeen klassement, maar vraag niet hoe. De kopman van INEOS Grenadiers ging halverwege de rit onderuit in een afdaling. Hij kon verder, maar dat gold niet voor zijn ploeggenoot Tao Geoghegan Hart. De nummer drie van het klassement verliet de Giro per brancard.

In de laatste kilometers ontsnapte Thomas aan een nieuw drama. De 36-jarige rozetruidrager zag vlak naast hem twee renners tegen de vlakte gaan, maar bleef zelf wonderwel overeind.

Geraint Thomas behoudt de leiding in het klassement. Foto: Getty Images

Verschuivingen in algemeen klassement

Thomas heeft in het klassement drie seconden voorsprong op Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was ook betrokken bij de val van Geoghegan Hart, maar kon zonder veel schade verder. João Almeida is de nieuwe nummer drie in het klassement. De Portugese ploegmaat van Ackermann heeft 22 tellen achterstand op Thomas.

Arensman stijgt zelfs twee plekken en bekleedt nu de achtste plaats. Veel plezier zal de 23-jarige Nederlander daar niet aan beleven, want naast Geoghegan Hart is met Pavel Sivakov nóg een ploegmaat voor hem weggevallen. De Fransman was ook betrokken bij een crash en kwam op grote achterstand binnen. INEOS verloor zo twee pionnen in de strijd om de eindzege.

De Giro d'Italia begint steeds meer op een afvalkoers te lijken. De Italiaanse ronde wordt geteisterd door het coronavirus. Verscheidende smaakmakers moesten er na een positieve test de brui aan geven, onder wie de Belgische klassementsleider Remco Evenepoel afgelopen zondag. Woensdagochtend werd bekend dat vier van Evenepoels ploegmaten bij Soudal Quick-Step wegens een besmetting ook moesten opgeven.

Inmiddels staat het aantal opgaves in deze Giro d'Italia al op 35. Het leeuwendeel daarvan komt door coronabesmettingen. De rittenkoers gaat donderdag verder met een grotendeels vlakke etappe met een verraderlijk klimmetje in de finale. Vrijdag trekken de renners het hooggebergte in.