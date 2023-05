Jumbo-Visma houdt begeerde Laporte binnenboord met nieuw driejarig contract

Christophe Laporte heeft zijn aflopende contract bij Jumbo-Visma woensdag met drie jaar verlengd. De Nederlandse formatie houdt de begeerde Fransman daarmee uit handen van andere geïnteresseerde ploegen.

De dertigjarige Laporte, die naar verluidt vooral belangstelling genoot van ploegen uit zijn vaderland, koerst sinds begin 2022 voor Jumbo-Visma. Hij is een belangrijke troef in de klassiekers en de grote rondes.

In zijn debuutseizoen bij Jumbo-Visma won Laporte onder meer een rit in de Tour de France en een etappe in Parijs-Nice. Dit jaar volgden Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. In de Tour is hij een belangrijke helper.