Corona blijft Giro teisteren: vier ploegmaten van Evenepoel niet meer van start

Het coronavirus blijft om zich heen grijpen in de Giro d'Italia. Vier renners van Soudal Quick-Step gaan woensdag niet meer van start. Ze zijn ploegmaten van Remco Evenepoel, die zondag in de roze leiderstrui opgaf vanwege een positieve test.

Maar er zijn meer coronagevallen. De Italianen Andrea Vendrame (AG2R Citroën) en Stefano Gandin (Team Corratec-Selle Italia) stappen woensdag niet meer op de fiets. Daarnaast werd bekend dat de Russische BORA-hansgrohe-kopman Aleksandr Vlasov, die dinsdag tijdens de etappe opgaf, positief is getest op het virus.

De greep van het coronavirus op de Giro d'Italia wordt steeds steviger. Jumbo-Visma moest in de aanloop naar de Italiaanse wielerronde flink wat vervangingen doorvoeren vanwege positieve testen. Onder anderen Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden zagen hun deelname in rook opgaan. Ook de Italiaanse outsider Giulio Ciccone van Trek-Segafredo ging niet van start vanwege het virus.

Gedurende de Giro verdwenen er behoorlijk wat smaakmakers uit koers na een positieve test. Onder anderen Filippo Ganna, Domenico Pozzovivo en Rigoberto Urán werden getroffen door het virus. Het dieptepunt was zondagavond, toen rozetruidrager en topfavoriet Evenepoel naar huis ging.

Inmiddels staat het aantal opgaves in de Giro d'Italia op 34. Dat betekent dat nog 142 van de 176 gestarte renners in koers zijn. De vrees is dat het aantal afmeldingen nog gaat oplopen. Het Giro-peloton rijdt al dagen door de regen en kou, en het ziet er niet naar uit dat het weer binnenkort beter wordt.