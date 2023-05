Vluchter Cort heeft na zeges in Tour en Vuelta ook ritwinst in Giro te pakken

Magnus Cort heeft dinsdag de tiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Deen was de sterkste in een kopgroep van drie en won zo voor het eerst een etappe in de Italiaanse rittenkoers.

De dertigjarige Cort had al twee ritzeges in de Tour de France en zes ritoverwinningen in de Vuelta a España. Een dagzege in de Giro d'Italia ontbrak tot dinsdag nog op zijn erelijst. De renner van EF Education-EasyPost rekende in de sprint af met zijn medevluchters Derek Gee (tweede) en Alessandro De Marchi (derde).

Voor De Marchi was het al de tweede keer in deze Giro dat hij net naast de ritzege greep. In de zesde etappe leek hij met Simon Clarke te gaan sprinten om de etappeoverwinning, maar de twee vluchters werden in de slotmeters gegrepen door het aanstormende peloton.

Mads Pedersen, ook een Deen, won op ruim vijftig seconden de sprint van het peloton. Cort werd de 105e renner die nu een etappe in de drie grote rondes heeft gewonnen.

Klassementsleider Geraint Thomas kwam in de natte heuvelrit van Scandiano naar Viareggio over 196 kilometer niet in de problemen en behield de roze trui. De achterstand van nummer twee Primoz Roglic op de Brit blijft twee seconden. Tao Geoghegan Hart staat derde op vijf seconden.

Vluchters Alessandro De Marchi, Magnus Cort en Derek Gee wisten uit handen van het peloton te blijven. Foto: Getty Images

Tusveld en Vlasov verlaten Giro

Martijn Tusveld haalde de finish in Viareggio niet. De Nederlander van Team DSM kwam in de regenachtige rit ten val. Hij kreeg daardoor opnieuw veel last van verwondingen die hij bij een eerdere val had opgelopen en besloot uit de Giro te stappen.

Eerder in de etappe stapte de Russische klassementsrenner Aleksandr Vlasov (Bora) ziek af. Oscar Riesebeek (Alpecin) ging niet van start omdat hij koortsig was. De Noor Sven Erik Bystrøm, de Italiaan Domenico Pozzovivo en de Australiër Callum Scotson werden door hun ploegen uit de koers gehaald vanwege een coronabesmetting.

Het was de eerste rit in deze Giro zonder de uitgevallen Remco Evenepoel. De 23-jarige Belg stapte na de tijdrit van zondag af wegens een coronabesmetting. Daardoor nam Thomas de roze trui van hem over.