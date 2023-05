Kooij sprint in chaotische finale naar zege en leiderstrui Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft dinsdag de eerste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. De chaotische finale werd ontsierd door een flinke valpartij.

Kooij zette zijn sprint op het juiste moment aan en hield de Duitser Max Walscheid (Cofidis) en de Fransman Paul Penhoët (Groupama-FDJ) achter zich. Het was de tweede sprintzege van Kooij dit seizoen. Hij won eerder dit jaar de vijfde etappe in Parijs-Nice.

Vijf renners reden het grootste deel van de ruim 196 kilometer lange rit aan de leiding, maar zij werden ruim op tijd bijgehaald door het peloton. Jumbo-Visma bereidde vervolgens de sprint voor, die Kooij kundig afmaakte.

De finale in het Franse Abbeville werd ontsierd door een valpartij. Diverse renners gingen naar het asfalt, onder wie de Belg Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Door de overwinning gaat Kooij logischerwijs aan de leiding in de Vierdaagse van Duinkerke. De Franse rittenkoers telt dit jaar zes etappes en eindigt komende zondag.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.