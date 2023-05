Giro-peloton gevloerd door corona: 'Doorfietsen is roofbouw op het hart'

Corona leek geen impact meer te hebben op de sportwereld, maar het peloton in de Giro d’Italia wordt door het virus beheerst. Negen renners, waaronder topfavoriet Remco Evenepoel, verlieten het toneel na een positieve coronatest. Heel verstandig, vindt viroloog Marc Van Ranst.

De Giro d'Italia begon ruim een week geleden, zonder coronaprotocol. Renners zijn niet meer verplicht om te testen. Bovendien mag de ploeg bij een positieve test zelf bepalen of ze de renner uit koers halen. Van Ranst zegt dat doorfietsen met corona grote risico's oplevert. "De enorme wattages die renners tijdens zo'n etappe fietsen, is al de eerste aanslag op je hart. Een coronabesmetting verdubbelt die aanslag en belast je hart tot het randje."

Zo'n belasting zou voor blijvende schade kunnen zorgen. "Je bouwt littekenweefsel op, waardoor je hartritmestoornissen kunt krijgen. Dat hoeft niet op de dag zelf te zijn, maar daar kan een renner later ook last van krijgen", zegt de viroloog aan de KU Leuven.

De 31-jarige Noor had het idee dat de ziekte uit zijn lichaam was, maar stapte dinsdag toch uit de Italiaanse rittenkoers. Dat verbaast Van Ranst niets. "Ik dacht wel dat hij ging stoppen. Je komt jezelf echt wel tegen als het niet gaat."

"Een persconferentie in een kleine zaal vol met mensen kan gewoon niet. Het was blijkbaar ook onmogelijk om persconferenties online te doen. Ik zeg niet dat de besmetting van Remco vermeden had kunnen worden, maar de kans had toch sterk verkleind moeten worden", zegt Vanmol.