Giro gaat vrijdag wegens hevige sneeuwval toch niet over hoogste punt

De dertiende etappe van de Giro d'Italia gaat vrijdag niet over de Grote Sint-Bernhardpas bij de grens met Zwitserland. De weg langs het aanvankelijk hoogste punt van deze Giro (2.469 meter) is vanwege hevige sneeuwval onvoldoende begaanbaar.

De top van de beklimming naar Tre Cime di Lavaredo in de negentiende etappe is nu het hoogste punt, op 2.304 meter. Met name in de derde week van de Giro stelt het weer de organisatie nog voor grote uitdagingen. Er zijn dan veel bergetappes.