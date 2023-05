Giro verliest met Pozzovivo, Bystrøm en Scotson weer renners door coronavirus

Het coronavirus blijft voor uitvallers zorgen in de Giro d'Italia. Met Domenico Pozzovivo, Sven Erik Bystrøm en Callum Scotson zijn dinsdag voor de start van de tiende rit nog eens drie renners afgehaakt in de Italiaanse rittenkoers.

Pozzovivo was op ruim 5,5 minuut van leider Geraint Thomas de nummer twintig van het klassement. De veertigjarige renner van Israel-Premier Tech eindigde zeven keer in de top tien van de Giro, waaronder vorig jaar, toen hij achtste werd.

De negen jaar jongere Noor Bystrøm, die voor Intermarché-Circus-Wanty koerst, testte vorige week al positief. Hij had geen klachten en kreeg van de betrokken instanties toestemming om door te gaan, maar heeft nu alsnog symptomen en stapt af. Bystrøm stond 108e in het klassement.

Na de positieve coronatest van Evenepoel - Thomas nam de leiderstrui van hem over - besloot de Giro-organisatie mondkapjes weer in te voeren. Die zijn verplicht voor de mensen die bij de start of finish in contact komen met de renners.