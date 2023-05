Roglic let op INEOS na exit Evenepoel in Giro: 'Gelukkig is er geen ploegentijdrit'

Primoz Roglic baalt van het wegvallen van klassementsleider Remco Evenepoel in de Giro d'Italia vanwege een coronabesmetting. De kopman van Jumbo-Visma beschouwt de renners van INEOS Grenadiers nu als zijn grootste concurrenten.

"Het wegvallen van Remco is erg jammer. Zoiets wens je niemand toe", zegt de 33-jarige Sloveen op de rustdag tegenover Sporza. "Ik twijfel er niet aan dat hij er snel weer zal staan. Hij is een supersterke renner en heeft al vaker tegenslagen gekend."

Voorafgaand aan de Giro werd vooral gesproken over een tweestrijd tussen Roglic en Evenepoel. Nu de Belgische wereldkampioen van Soudal Quick-Step uit koers is, ziet Roglic in INEOS het grootste gevaar. Liefst vijf renners van de Britse ploeg staan in de top dertien van het klassement.

INEOS-kopman Geraint Thomas is na het wegvallen van Evenepoel de leider in het algemeen klassement en Tao Geoghegan Hart staat kort achter Roglic derde. Pavel Sivakov (negende), Thymen Arensman (twaalfde) en Laurens De Plus (dertien) zijn de andere INEOS-renners die hoog in het klassement staan.

"INEOS is erg sterk. Gelukkig is er geen ploegentijdrit deze Giro", lacht de drievoudig Vuelta-winnaar. "Maar eigenlijk verandert het niets als ik wil winnen. Ik moet vooral op mezelf focussen."

Top vijf Giro-klassement Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +0.02 Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) +0.05 João Almeida (UAE Team Emirates) +0.22 Andres Leknessund (DSM) +0.22

Organisatie Giro neemt maatregelen

Roglic hoopt dat zijn ploeg intact blijft deze Giro. "Of ik me zorgen maak? Het was al lastig om hier met acht man aan de start te verschijnen. We proberen alles onder controle te houden, maar daarin heb je ook wat geluk nodig."

De organisatie van de Giro heeft na het wegvallen van Evenepoel maatregelen genomen om het aantal coronagevallen in toom te houden. Mensen die bij de start of de finish van een etappe in contact komen met renners moeten voortaan een mondkapje dragen.