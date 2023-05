Giro-leider Thomas dacht dat Evenepoel grapje maakte over coronabesmetting

Geraint Thomas kan haast niet geloven dat favoriet Remco Evenepoel de Giro d'Italia heeft moeten verlaten vanwege een coronabesmetting. De nieuwe rozetruidrager dacht zelfs even dat de wereldkampioen hem in de maling nam.

Thomas stond zondag op het punt om richting bed te gaan toen hij een berichtje van Evenepoel kreeg. Daarin deelde De Belg dat hij met corona besmet was. Thomas geloofde er in eerste instantie niets van, ook omdat de renners eerder in de week in het peloton nog grapten over corona.

Maar toen de verklaring van Evenepoel niet veel later naar buiten kwam, was ook voor Thomas duidelijk dat het niet om een grap ging. "Ik was alsnog verrast", vertelde de 36-jarige Thomas maandag tijdens een persmoment op de rustdag. "Het is een grote teleurstelling."

"Het klinkt misschien gek, maar ook voor mij persoonlijk is het uitvallen van Evenepoel enorm teleurstellend", vervolgde de INEOS Grenadiers-renner. Door de opgave van Evenepoel verschijnt hij dinsdag in de roze leiderstrui aan de start.

"Het is een hele eer om in het roze te mogen rijden, maar dit is niet de manier waarop je dat wil. Ik keek ernaar uit om met hem om het roze te strijden. Dat zou zonder twijfel een prachtig gevecht zijn geweest, dus dit is voor niemand leuk."

Top vijf Giro-klassement Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +0.02 Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) +0.05 João Almeida (UAE Team Emirates) +0.22 Andres Leknessund (DSM) +0.22

INEOS gaat terug in de tijd: 'Elke uitvaller is er één te veel'

Na de opgave van Evenepoel heeft de organisatie van de Giro de maatregelen aangescherpt. Zo moeten mensen die bij de start of de finish van een etappe in contact komen met renners, voortaan een mondkapje dragen. Een terechte beslissing, vindt Thomas. "Elke uitvaller is er één te veel."

Ook INEOS Grenadiers, dat Filippo Ganna al verloor door corona, scherpt de maatregelen aan. "We gedragen ons vanaf nu zoals we in 2020 en 2021 deden", vertelde Thomas. "Dus dan spreken we over bubbels, mondmaskers en dat soort dingen."

"Als ploeg gaan we op die manier terug in de tijd. Hopelijk kunnen we er met alle andere ploegen voor zorgen dat dit stopt, want het is ongelooflijk zonde om zo veel goede renners te verliezen. Elke opgave is er één te veel, maar nu verliezen we de wereldkampioen. Dat is gewoon teleurstellend."