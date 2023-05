Giro verplicht na coronabesmetting Evenepoel mondkapjes bij contact met renners

De organisatie van de Giro d'Italia heeft maandag maatregelen genomen nadat rozetruidrager Remco Evenepoel zondag positief testte op corona. Mensen die bij de start of de finish van een etappe in contact komen met renners moeten voortaan een mondkapje dragen.

De Giro begon ruim een week geleden zonder coronaprotocol. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgt het virus niet meer voor een gezondheidscrisis en renners zijn daarom ook niet verplicht om te testen. Bij een positieve test is een renner ook niet verplicht om de ronde verlaten, dat blijft een beslissing van de ploeg.

De rentree van het virus in de wielersport is opvallend te noemen. In andere sporten lijkt corona geen rol meer te spelen. Positieve testen met bijbehorende afmeldingen behoren daar tot de verleden tijd.

Het is deze maandag de eerste rustdag van de Giro. Dinsdag gaat de ronde verder met een heuvelachtige rit over 196 kilometer, die begint in Scandiano en eindigt in Viareggio.