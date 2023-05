Tweevoudig ritwinnaar in Giro Jan Polanc (31) stopt wegens hartproblemen

Jan Polanc, tweevoudig ritwinnaar in de Giro d'Italia, heeft noodgedwongen een punt achter zijn carrière gezet. De renner van UAE Team Emirates moet stoppen vanwege hartproblemen die afgelopen winter bij hem zijn geconstateerd.

"Het is duidelijk niet de manier waarop ik hoopte mijn carrière te beëindigen", zegt de 31-jarige Polanc maandag in een verklaring van zijn ploeg.

"Als ik op mijn loopbaan terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb."

Polanc won tijdens zijn loopbaan twee etappes in de Giro d'Italia: één in 2015 en één in 2017. Vorig jaar eindigde de renner van UAE Team Emirates op de twaalfde plek in de Ronde van Spanje.