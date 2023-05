Rozetruidrager en topfavoriet Evenepoel verlaat Giro wegens corona

Remco Evenepoel heeft de Giro d'Italia zondagavond moeten verlaten. De rozetruidrager van Soudal-QuickStep heeft het coronavirus.

De 23-jarige Belg had eerder op de dag nog de bloedstollende tijdrit gewonnen. Hij klokte nipt de snelste tijd, pakte zeventien seconden tijdwinst op Primoz Roglic en heroverde de roze trui. Het was zijn tweede dagsucces van deze Giro.

Evenepoel is niet de eerste renner voor wie de Giro d'Italia voortijdig eindigt met een positieve coronatest. Zaterdag overkwam het nog tijdritspecialist Filippo Ganna en David Dekker. Ook in de dagen daarvoor bleek een aantal renners COVID-19 te hebben.

Het is voor Evenepoel de tweede keer in twee Giro-deelnames dat hij de strijd moet staken. In 2021 moest de Vuelta a España-winnaar van vorig jaar opgeven wegens een valpartij.

Maandag is het Giro-peloton toe aan de eerste rustdag. Dinsdag gaat de Italiaanse wielerkoers verder met een heuvelachtige rit over 196 kilometer, die begint in Scandiano en eindigt in Viareggio.