Pieterse na indrukwekkende zege op mountainbike: 'Weet niet wat er gebeurde'

Puck Pieterse kan amper geloven dat ze haar wereldbekerdebuut op de mountainbike heeft opgeluisterd met een indrukwekkende overwinning. Het veelzijdige wielertalent was zondag meteen succesvol in het Tsjechische Nové Mesto.

"Ik weet niet wat er vandaag gebeurde", jubelde de 21-jarige Pieterse. "Mijn start is meestal goed, maar we gingen zo ontzettend snel. Ik dacht echt dat ik mezelf compleet had opgeblazen, maar dat was bij de andere rensters blijkbaar ook het geval."

Pieterse kende een teleurstellende start, maar werkte zich daarna met succes naar voren. Samen met wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot kwam ze aan de leiding na materiaalpech van de Britse Evie Richards.

In de resterende ronden was het vooraan stuivertje wisselen, maar in de finale bleek Pieterse de sterkste. De Amersfoortse liet Ferrand-Prévot vijf seconden achter zich.

"Pauline en ik reden samen in de achtervolging op Evie, die na vier rondes een lekke band kreeg. Ik reed zo plots aan de leiding", vertelde Pieterse. "In de finale probeerde ik kalm te blijven en dat pakte goed uit."