Bizarre ontknoping in Baskenland: Vollering moet eindzege aan teamgenoot laten

Demi Vollering heeft zondag op bizarre wijze naast de eindzege in de Ronde van Baskenland gegrepen. De Nederlandse begon met een kleine minuut voorsprong op Marlen Reusser aan de slotrit, maar moest de eindoverwinning aan haar Zwitserse teamgenoot laten.

De derde en laatste etappe in Baskenland leverde spektakel op en voerde het peloton over 114,8 kilometer van en naar Donostia. Onderweg kregen de rensters de Jaizkibel (eerste categorie) en een beklimming van de tweede categorie voor hun kiezen.

Even later ging Reusser in de aanval en zij sloeg al snel een flink gat. De Zwitserse moest 56 seconden goedmaken op Vollering en had die voorsprong met nog enkele kilometers voor de boeg al te pakken.