Bizarre ontknoping in Baskenland: Vollering gunt eindoverwinning aan teamgenoot

Demi Vollering heeft zondag op bizarre wijze naast de eindzege in de Ronde van Baskenland gegrepen. De Nederlandse begon met een kleine minuut voorsprong op Marlen Reusser aan de slotrit, maar gunde de eindoverwinning aan haar Zwitserse teamgenoot.

De derde en laatste etappe in Baskenland leverde spektakel op en voerde het peloton over 114,8 kilometer van en naar Donostia. Onderweg kregen de rensters de Jaizkibel (eerste categorie) en een beklimming van de tweede categorie voor hun kiezen.

Op die laatste col sprong Annemiek van Vleuten op 30 kilometer van de finish weg uit een omvangrijke groep. Alleen Vollering kon het tempo van haar landgenote volgen. De twee Nederlandse rensters werden op het vlakke deel weer teruggepakt door Katarzyna Niewiadoma, Olivia Baril en Reusser, ploeggenoot van Vollering bij SD Worx.

Even later ging de 31-jarige Reusser in de aanval en zij sloeg al snel een flink gat. De Zwitserse moest 56 seconden goedmaken op Vollering en had die voorsprong met nog enkele kilometers voor de boeg al te pakken.

Uiteindelijk kwam Reusser met grote voorsprong over de finish en greep ze ook de eindzege. De achtervolgende groep liet het helemaal lopen toen Reusser de streep had gepasseerd. Vollering won op meer dan 2,5 minuut nog wel de sprint om de tweede plaats, terwijl Van Vleuten vijfde werd.

Demi Vollering werd weliswaar tweede in de slotrit, maar juichte voor haar ploeggenoot Marlen Reusser. Foto: Getty Images

Einde aan ongeslagen status Vollering in Baskenland

In het eindklassement hield Reusser Vollering bijna twee minuten achter zich en Niewiadoma bijna drie minuten. Van Vleuten eindigde ook in het klassement als vijfde. Loes Adegeest (achtste) en Pauliena Rooijakkers (negende) waren de andere Nederlandse rensters in de top tien.

"Ik kan het niet geloven. Ons tactische plan kwam perfect uit", jubelde Reusser na haar zege. "Ik vroeg Demi hoe ze erover dacht als ik door een tactische zet de eindzege zou pakken en ze gunde het me. Dat bleek, want toen zij als enige Annemiek kon volgen, hield ze zich aan ons plan en wachtte ze op mij. Ze is een echte kampioen."

Vollering zei blij te zijn voor Reusser, ook al won ze daardoor zelf niet. "Ik win als het team wint. Ik ben zo blij voor Marlen. Het is moeilijker voor haar om wedstrijden te winnen. Dan moet ze een heel sterke aanval plaatsen. Ik heb al zoveel gewonnen dit seizoen. We winnen samen en dat is uiteindelijk het enige wat telt voor mij."

De overwinning van Reusser betekende ook het einde aan de ongeslagen status van de 26-jarige Vollering in de Ronde van Baskenland. De afgelopen dagen won de Pijnackerse de eerste en de tweede etappe. Vorig jaar won ze bij de eerste editie alle ritten en het eindklassement.