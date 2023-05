Evenepoel ontevreden ondanks zege in tijdrit: 'Ging veel te snel van start'

Bij Remco Evenepoel overheerst ontevredenheid na zijn overwinning in de tweede tijdrit van de Giro d'Italia. De Belg baalde van de manier waarop hij zijn race tegen de klok zondag had ingedeeld.

"Dit was zeker niet mijn beste tijdrit, maar we mogen blij zijn met de zege en de roze trui", concludeerde de 23-jarige Evenepoel. "Ik ging veel te snel van start en heb mijn tijdrit niet goed ingedeeld."

Evenepoel was bij het eerste tussenpunt nog een stuk sneller dan de concurrentie, maar bleef Geraint Thomas na 35 kilometer slechts één seconde voor. Ook pakte de renner van Soudal Quick-Step slechts zeventien seconden op Primoz Roglic. Op voorhand werd juist verwacht dat hij net als in de openingstijdrit weer een dreun zou uitdelen.

"Het was wel de indeling die we op voorhand hadden bepaald, maar ik voelde mij niet goed in het tweede deel met tegenwind", gaf Evenepoel toe. "Dat tweede deel was heel slecht. Na het technische deel in Cesena kon ik wat rusten en vond ik gelukkig betere benen."

Remco Evenepoel heroverde de roze trui. Foto: Getty Images

'Afgelopen dagen waren niet mijn beste op de fiets'

Dankzij zijn zege nam Evenepoel de roze trui weer over van de Noor Andreas Leknessund. In het algemeen klassement heeft hij nu 45 seconden voorsprong op nummer twee Thomas en 47 tellen op nummer drie Roglic. Tao Geoghegan Hart, ploeggenoot van Thomas bij INEOS, is op vijftig seconden de nummer vier. Maandag is de eerste rustdag in de Giro.

"Het is best goed om met deze voorsprong de bergen in te trekken, maar INEOS zal ongetwijfeld plannen hebben om aan te vallen. Morgen moet ik goed uitrusten, want de afgelopen dagen waren niet mijn beste dagen op de fiets."