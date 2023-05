Evenepoel wint bloedstollende Giro-tijdrit en loopt weer iets uit op Roglic

Remco Evenepoel heeft zondag een bloedstollende tijdrit in de Giro d'Italia gewonnen. De Belg zette nipt de snelste tijd neer, pakte zeventien seconden op zijn concurrent Primoz Roglic en heroverde de roze trui.

De 23-jarige Evenepoel legde het 35 kilometer lange parcours van Savignano sul Rubicone naar Cesena af in 41 minuten en 24 seconden. Daarmee bleef hij de Brit Geraint Thomas één seconde voor en diens landgenoot Tao Geoghegan Hart twee seconden. De Zwitser Stefan Küng werd op vier tellen vierde.

Bij het eerste tussenpunt was Evenepoel nog een halve minuut sneller dan Roglic, die een sterker laatste deel reed dan de renner van Soudal Quick-Step. INEOS-renners Thomas en Geoghegan Hart waren bij het eerste meetpunt nog meer dan tien seconden langzamer dan Evenepoel, maar kwamen uiteindelijk net tekort voor de zege in de tijdrit.

Roglic moest zich tevredenstellen met de zesde tijd. De kopman van Jumbo-Visma was net iets sneller dan Thymen Arensman, die op de zevende plaats de beste Nederlander was. Met zeventien seconden viel de winst van Evenepoel op Roglic in deze tijdrit wel tegen ten opzichte van het verschil in de openingstijdrit.

Dankzij zijn zege in de negende etappe nam Evenepoel de roze trui weer over van de Noor Andreas Leknessund. Die droeg de Belg eerder al na zijn fenomenale overwinning in de openingstijdrit. In de vierde etappe raakte hij de leiderstrui kwijt aan Leknessund, die zondag ruim een minuut op Evenepoel verloor.

Uitslag negende etappe Giro d'Italia Remco Evenepoel (Bel) 41.24 Geraint Thomas (GB) +0.01 Tao Geoghegan Hart +0.02 Stefan Küng (Zwi) +0.04 Bruno Armirail (Fra) +0.08 Primoz Roglic (Slv) +0.17 Thymen Arensman (Ned) +0.24 Aleksandr Vlasov (Rus) +0.30 João Almeida (Por) +0.35 Damiano Caruso (Ita) +0.42

Evenepoel neemt revanche op Roglic

In het algemeen klassement heeft Evenepoel nu 45 seconden voorsprong op nummer twee Thomas. Roglic bezet op 47 seconden de derde plaats, kort voor Geoghegan Hart. Arensman is op de dertiende plaats de beste Nederlander in het klassement en heeft ruim drie minuten achterstand.

Evenepoel nam ook revanche voor het tijdverlies op Roglic in de achtste etappe. Daarin verloor hij zaterdag veertien seconden op de Sloveen, die in de finale in de aanval was gegaan.