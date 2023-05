Multitalent Pieterse imponeert met zege bij wereldbekerdebuut op mountainbike

Puck Pieterse heeft zondag grote indruk gemaakt door op de mountainbike de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nové Mesto op haar naam te schrijven. Het veelzijdige wielertalent, dat dit weekend haar debuut maakte op het hoogste niveau, rekende in de slotfase af met de Française Pauline Ferrand-Prévot.

Pieterse, die zaterdag haar 21e verjaardag vierde, werkte zich na een teleurstellende start met succes naar voren. Samen met wereldkampioene Ferrand-Prévot begon ze de achtervolging op Evie Richards. De Britse moest de leiding door materiaalpech aan de Nederlandse en de Française laten.

Het was in de resterende ronden stuivertje-wisselen vooraan, maar in de slotfase maakte Pieterse toch het verschil. De Amersfoortse kwam vijf seconden eerder over de finish dan Ferrand-Prévot. De Française Loana Lecomte completeerde het podium. Anne Terpstra moest genoegen nemen met de zesde plek.

"Ik weet niet wat er gebeurd is", zei een trotse Pieterse in een eerste reactie. "De start was heel snel, ik dacht dat ik mezelf daarbij had opgeblazen. Maar het lijkt erop dat dat ook voor anderen gold. Ineens reed ik voor de overwinning. Ik wist niet wat ik moest doen, maar het is me gelukt."

Pieterse wil naar Spelen in Parijs

Pieterse boekte in haar carrière ook al fraaie zeges in het veldrijden. Zo pakte ze begin dit jaar WK-zilver achter Fem van Empel. Ook op de weg liet Pieterse zich dit jaar zien door als vijfde te finishen in de Strade Bianche.

De cross in Nové Mesto was de eerste van dit wereldbekerseizoen. Pieterse, die volgend jaar op de mountainbike wil meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs, werd vrijdag in de zogenoemde shortrace verdienstelijk zevende.

De wedstrijd van zondag was in de olympische discipline crosscountry. In Nové Mesto konden punten worden veroverd voor de olympische ranking, die bepaalt welke landen naar de Spelen mogen. Bij de vrouwen staat Nederlander er goed voor.