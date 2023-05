Pech voor Groenewegen en Jakobsen: slotrit in Hongarije door regen geschrapt

Delen via E-mail

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen krijgen zondag geen kans meer om een nieuwe sprintzege te boeken in de Ronde van Hongarije. De slotrit is vanwege de slechte weersomstandigheden geannuleerd.

De organisatie vindt de kletsnatte wegen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest te glad om op te rijden. Daarom is in overleg met de teams besloten om de vijfde en laatste etappe te neutraliseren.