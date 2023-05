Evenepoel baalt van 'dom' foutje bij aanval Roglic: 'Maar geen reden tot paniek'

Remco Evenepoel baalt van een foutje op de laatste beklimming van de achtste etappe in de Giro d'Italia. Hierdoor moest de Belg zijn concurrent Primoz Roglic laten gaan en verloor hij wat tijd op de kopman van Jumbo-Visma.

"Het was niet mijn beste dag", liet Evenepoel na afloop weten. "Anders had ik Primoz Roglic wel kunnen volgen. Het zag ernaar uit dat hij zich goed voelde. Hij zette zijn ploeg niet zomaar op kop en hij wilde iedereen onder druk zetten. Dat is goed gelukt."

De 23-jarige Evenepoel moest passen toen Roglic op de laatste klim van de dag in de aanval ging. De renner van Soudal Quick-Step hield hem aanvankelijk nog in het zicht, maar na een nieuwe versnelling van Sloveen raakte hij verder op achterstand. Uiteindelijk beperkte Evenepoel de schade tot veertien seconden.

Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas van INEOS Grenadiers konden Roglic wel volgen bij de tweede demarrage. "Ik had het beter gedaan zoals Thomas: op eigen tempo naar boven rijden", analyseerde Evenepoel. "Ik sprong nu naar het wiel van Roglic, maar op 400 meter van de top werd het steiler en daar liepen mijn benen helemaal vol."

"Het is weer een les die ik leer van een ervaren renner. Een beetje jammer, een beetje dom misschien. Ik had de benen om te volgen, maar als ik ze verkeerd gebruik, is het extra jammer."

Remco Evenepoel moest passen toen Primoz Roglic in de aanval ging. Foto: Getty Images

'Mijn lichaam herstelt nog altijd'

Door het tijdverlies heeft nummer twee Evenepoel nu nog een voorsprong van een halve minuut op nummer drie Roglic in het algemeen klassement. Zondag krijgt de Belg de kans zich te revancheren in een individuele tijdrit over 35 kilometer van Savignano sul Rubicone naar Cesena.

"Het zal een mindere dag geweest zijn. Mijn benen voelden niet aan zoals gisteren of dinsdag op Lago Laceno", concludeerde Evenepoel. "Maar er is geen reden tot paniek. Ik moet kalm blijven en me focussen op morgen. Hopelijk pak ik dan seconden of een minuut."