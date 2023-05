Roglic pakt tijd terug op Evenepoel in Giro, ontketende Healy wint na fraaie solo

Primoz Rogic heeft zaterdag tijd een kleine tik uitgedeeld aan Remco Evenepoel in de Giro d'Italia. De kopman van Jumbo-Visma ging in de achtste etappe in de aanval en pakte veertien seconden terug op de Belg. Vluchter Ben Healy won de rit na een fraaie solo.

Op de laatste klim van de dag ging Roglic in de aanval. De Sloveen sloeg een gaatje, terwijl Evenepoel moest passen. Uiteindelijk hield de Belg de schade beperkt tot veertien seconden.

In het algemeen klassement heeft nummer drie Roglic nu een halve minuut achterstand op nummer twee Evenepoel. De Noor Andreas Leknessund behield zijn roze trui en heeft acht seconden voorsprong op Evenepoel. Zondag gaat de Giro verder met een individuele tijdrit over 35 kilometer van Savignano sul Rubicone naar Cesena.

Healy behoorde tot een vroege vlucht en sprong op 50 kilometer van de finish weg bij zijn medevluchters. Hij bouwde zijn voorsprong snel uit en gaf die niet meer weg. De Canadees Derek Gee werd op een kleine twee minuten tweede, voor de Italiaan Filippo Zana en de Fransman Warren Barguil. Oscar Riesebeek was op de negende plek de beste Nederlander.

Voor de 22-jarige Healy is het de mooiste zege uit zijn loopbaan. Eerder dit jaar won de renner van EF Education-EasyPost de Italiaanse eendagskoers GP Industria & Artigianato en een etappe in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali. Ook werd hij Iers kampioen op de weg (2020) en in de tijdrit (2022).

Riesebeek maakt alleen oversteek naar kopgroep

De achtste etappe voerde het peloton over 207 heuvelachtige kilometers van Terni naar Fossombrone. Onderweg lagen beklimmingen van de tweede en de vierde categorie en niet ver voor de finish moest een colletje van de vierde categorie worden bedwongen.

Vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van vijf renners, onder wie Healy. Zij kregen met nog 118 kilometer voor de boeg gezelschap van zeven anderen. Kort daarna maakte Riesebeek alleen de oversteek naar de kopgroep, die daardoor uit dertien renners bestond.

De vluchters kregen alle ruimte van het peloton en bouwden een voorsprong van ruim vijf minuten op. Met nog 50 kilometer te gaan vond Healy het welletjes en ging hij alleen in de aanval op I Cappuccini, de eerste gecategoriseerde klim van de dag.

Roglic gaat in de aanval op laatste klim

Healy sloeg al snel een gat en had na de beklimming van de tweede categorie een voorsprong van twee minuten te pakken op de achtervolgende groep. Op 25 kilometer van de finish was duidelijk dat alleen materiaalpech of een valpartij hem nog van de ritzege kon afhouden. Hij gaf zijn voorsprong ook niet meer uit handen.

De tweede beklimming van I Cappuccini zorgde voor vuurwerk bij de favorieten voor de eindzege. Roglic ging in de aanval en alleen Leknessund en Lennard Kämna konden in zijn wiel blijven. Evenepoel moest passen, maar hield Roglic aanvankelijk in het zicht.